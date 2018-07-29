الوحدات الهندسية السورية تطهر 178 هكتارا من الألغام في محافظة حمص

أعلن مركز استقبال وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الوحدات الهندسية السورية أزالت الألغام من 178 هكتارا من الأراضي في محافظة حمص.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation الدفاع الروسية: قواتنا دمرت طائرة بدون طيار اقتربت من قاعدة حميميم

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المركز: "تم إزالة الألغام من 178.8 هكتارا من الأراضي، 540 مبنى، 19.3 كيلو مترا من الطرق في محافظة حمص. وتم العثور وتدمير 6133 وحدة متفجرات، بما فيه 2011 عبوة ناسفة يدوية الصنع".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 يوليو/ تموز، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

ومن المقرر إجراء محادثات حول سوريا في الفترة من 30 إلى 31 يوليو، وعلى خلاف المفاوضات السابقة التي عقدت في أستانا، ستعقد هذه الجولة العاشرة على التوالي في سوتشي.

وتعاني سوريا، منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.