حديقة عسكرية بيئية في بحر جنوب لبنان

© AP Photo / HUSSEIN MALLA أشجار الأرز "العريقة" مهددة بالانقراض في لبنان

وقال الناشط البيئي وعضو في جمعية "أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا" ربيع عوجي لـ" سبوتنيك ": "إن الحديقة تحتوي على ستة دبابات وأربعة ناقلات للجنود، وتم إنزال الدبابات الست وناقلات الجند الأربع تباعا على أعماق تتراوح بين 27 و18 و14 مترا تفصل بينها مسافات تتراوح بين ستة وأربعين مترا ضمن بقعة مائية بطول نحو150 مترا"، واستغرق إنزال الآليات العسكرية 13 ساعة عمل متواصل".

وأشار إلى أن هذا الحدث هو الأول من نوعه على الساحل الجنوبي من شأنه أن يساهم في إحياء وتجديد وإثراء الحياة البحرية وفي منح المدينة مرفقا لجذب السياح ومحترفي الغطس إلى المنطقة.

وأكد عوجي أن الحديقة البيئية مناسبة لنمو وتكاثر الشعب المرجانية وتجمع بيوض الأسماك ومركزا نموذجيا لهواة السباحة والغطس.

وحول كيفية نزول الغواصين إلى الحديقة قال عوجي: "هناك معاهد ومراكز في المدينة للغواصين، وكذلك هنالك المراكب التي تنقل المواطنين إلى الحديقة، على أن يكون معهم شهادة للغوص".

وختم عوجي قائلا: "الناس تشجع الفكرة، لأن هذه الحديقة تزيد الثروة السمكية".

وقال رئيس جمعية "أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا"، كامل كزبر، أن هذه الحديقة بيئة نموذجية لنمو وتكاثر الشعب المرجانية التي ستنبت عليها وبجانبها ومرتعا لبيوض السمك. مشيرا إلى أن الأشهر المقبلة سيكون هناك تغييرا في الثروة السمكية في هذه المنطقة إضافة إلى النشاط السياحي وأنشطة السباحة والغوص.