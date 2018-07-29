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15:53 29 يوليو/ تموز 2018
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    حديقة عسكرية جنوب لبنان

    حديقة عسكرية بيئية في بحر جنوب لبنان

    © Photo/ Friends Association of Zeira and Seida Beach
    العالم العربي
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    أنشأت جمعية "أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا" أكبر حديقة مائية تحت سطح البحر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلف جزيرة صيدا "الزيرة" جنوبي لبنان، تتألف من دبابات وآليات عسكرية قديمة قدمها الجيش اللبناني هبة للجمعية.

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    © AP Photo / HUSSEIN MALLA
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    وقال الناشط البيئي وعضو في جمعية "أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا" ربيع عوجي لـ"سبوتنيك": "إن الحديقة تحتوي على ستة دبابات وأربعة ناقلات للجنود، وتم إنزال الدبابات الست وناقلات الجند الأربع تباعا على أعماق تتراوح بين 27 و18 و14 مترا تفصل بينها مسافات تتراوح بين ستة وأربعين مترا ضمن بقعة مائية بطول نحو150 مترا"، واستغرق إنزال الآليات العسكرية 13 ساعة عمل متواصل".

    وأشار إلى أن هذا الحدث هو الأول من نوعه على الساحل الجنوبي من شأنه أن يساهم في إحياء وتجديد وإثراء الحياة البحرية وفي منح المدينة مرفقا لجذب السياح ومحترفي الغطس إلى المنطقة.

    وأكد عوجي أن الحديقة البيئية مناسبة لنمو وتكاثر الشعب المرجانية وتجمع بيوض الأسماك ومركزا نموذجيا لهواة السباحة والغطس.

    وحول كيفية نزول الغواصين إلى الحديقة قال عوجي: "هناك معاهد ومراكز في المدينة للغواصين، وكذلك هنالك المراكب التي تنقل المواطنين إلى الحديقة، على أن يكون معهم شهادة للغوص".

    وختم عوجي قائلا: "الناس تشجع الفكرة، لأن هذه الحديقة تزيد الثروة السمكية".

    وقال رئيس جمعية "أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا"، كامل كزبر، أن هذه الحديقة بيئة نموذجية لنمو وتكاثر الشعب المرجانية التي ستنبت عليها وبجانبها ومرتعا لبيوض السمك. مشيرا إلى أن الأشهر المقبلة سيكون هناك تغييرا في الثروة السمكية في هذه المنطقة إضافة إلى النشاط السياحي وأنشطة السباحة والغوص.

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    الكلمات الدلالية:
    بيوض السمك, الشعب المرجانية, الحياة البحرية, ناقلات, جنود, دبابات, حديقة, وكالة سبوتنيك, جنوب لبنان
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