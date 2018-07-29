الكويت تكشف عن حجم استثماراتها في الأردن

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح الدعيج، في حديث مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن النمو في الاستثمارات الكويتية بالأردن شمل قطاعات عديدة، بينها العسكري والصحي والثقافي والاقتصادي والتجاري والسياحي، مضيفاً بأن ذلك "ما يعكسه حجم الاتفاقيات المشتركة، وعدد الزيارات الرسمية بين البلدين".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الله النسور، خلال الحفل، "إن العلاقات الأردنية الكويتية قطعت أشواطا من التقدم والازدهار، في ظل روابط أخوية عميقة".
وتتوزع الاستثمارات الكويتية، بحسب كونا، بين قطاعات اقتصادية عدة أبرزها القطاع العقاري والمصرفي، والاستثماري، والاتصالات، والصناعة، والنقل، والفنادق.
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