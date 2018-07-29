الكويت تكشف عن حجم استثماراتها في الأردن

أعلن السفير الكويتي لدى عمان، حمد الدعيج، اليوم الأحد، أن استثمارات بلاده في المملكة الأردنية الهاشمية تقدر بأكثر من 13 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات شهدت "زيادة مطردة" في السنوات الماضية.

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح الدعيج، في حديث مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن النمو في الاستثمارات الكويتية بالأردن شمل قطاعات عديدة، بينها العسكري والصحي والثقافي والاقتصادي والتجاري والسياحي، مضيفاً بأن ذلك "ما يعكسه حجم الاتفاقيات المشتركة، وعدد الزيارات الرسمية بين البلدين".

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ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم، عن تصريح للدعيج على هامش حفل أقيم له في محافظة البلقاء الأردنية بمناسبة انتهاء مهام أعماله، أن "الكويت تحرص على تحقيق الأهداف المشتركة وتنمية التعاون الثنائي مع الأردن ، وهو ما أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية متميزة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الله النسور، خلال الحفل، "إن العلاقات الأردنية الكويتية قطعت أشواطا من التقدم والازدهار، في ظل روابط أخوية عميقة".

وتتوزع الاستثمارات الكويتية، بحسب كونا، بين قطاعات اقتصادية عدة أبرزها القطاع العقاري والمصرفي، والاستثماري، والاتصالات، والصناعة، والنقل، والفنادق.