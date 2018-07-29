الآثار المصرية تنتهي من إجراءات جديدة بمعبد الكرنك

أنهت وزارة الآثار المصرية أعمال تمهيد وتجهيز وتأهيل الممرات، الواقعة في المحور الثاني للزيارة داخل معابد الكرنك.

وبحسب بيان وزارة الآثار، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تمتد الممرات بين الصرح السابع والعاشر، طبقا لخطة الوزارة لتأهيل المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة لتكون متاحة للزائرين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

© Sputnik . Egyptian Ministry of Antiquities عودة رمسيس الثاني إلى واجهة معبد الكرنك بعد قرون من الغياب (صور)

من ناحيته قال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بتمهيد هذه الممرات تصبح معابد الكرنك أول موقع أثري مفتوح ممهد ومعد لاستقبال زائريه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن الأعمال اشتملت على ربط المحور الثاني للزيارة، بجميع الممرات الموجودة في المحور الأول والثاني بالقطاع الجنوبي مع الممرات الجانبية بجوار البحيرة المقدسة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء كذلك من جميع أعمال ترميم صالة معبد الأخ منو التي بناها الملك تحتمس الثالث، حيث أزيلت أعمال الترميم القديمة التي تمت خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وتم استبدالها بأحدث وسائل وطرق الترميم للحفاظ علي الآثار.

© Sputnik . Mohamed Himeda معابد الكرنك

كما تم الانتهاء من أعمال ترميم المقصورات الداخلية بمعبد خونسو، وتماثيل الملك سيتي الثاني بصالة الواجيت.

جدير بالذكر أن معبد الكرنك يعد من أعظم المعابد التي شيدها ملوك مصر. كما انها تعتبر بمثابة سجل تاريخي حافل لتاريخ وحضارة مصر بداية من عصر الدولة الوسطي وحتي حكم البطالمة لمصر.