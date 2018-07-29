تسجيل
15:52 29 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    معابد الكرنك

    الآثار المصرية تنتهي من إجراءات جديدة بمعبد الكرنك

    © Sputnik . Mohamed Himeda
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أنهت وزارة الآثار المصرية أعمال تمهيد وتجهيز وتأهيل الممرات، الواقعة في المحور الثاني للزيارة داخل معابد الكرنك.

    وبحسب بيان وزارة الآثار، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تمتد الممرات بين الصرح السابع والعاشر، طبقا لخطة الوزارة لتأهيل المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة لتكون متاحة للزائرين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

    عودة رمسيس الثاني إلى واجهة معبد الكرنك بالأقصر
    © Sputnik . Egyptian Ministry of Antiquities
    عودة رمسيس الثاني إلى واجهة معبد الكرنك بعد قرون من الغياب (صور)
    من ناحيته قال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بتمهيد هذه الممرات تصبح معابد الكرنك أول موقع أثري مفتوح ممهد ومعد لاستقبال زائريه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

    وأضاف أن الأعمال اشتملت على ربط المحور الثاني للزيارة، بجميع الممرات الموجودة في المحور الأول والثاني بالقطاع الجنوبي مع الممرات الجانبية بجوار البحيرة المقدسة.

    وأشار إلى أنه تم الانتهاء كذلك من جميع أعمال ترميم صالة معبد الأخ منو التي بناها الملك تحتمس الثالث، حيث أزيلت أعمال الترميم القديمة التي تمت خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وتم استبدالها بأحدث وسائل وطرق الترميم للحفاظ علي الآثار.

    معابد الكرنك
    © Sputnik . Mohamed Himeda
    معابد الكرنك

    كما تم الانتهاء من أعمال ترميم المقصورات الداخلية بمعبد خونسو، وتماثيل الملك سيتي الثاني بصالة الواجيت.

    جدير بالذكر أن معبد الكرنك يعد من أعظم المعابد التي شيدها ملوك مصر. كما انها تعتبر بمثابة سجل تاريخي حافل لتاريخ وحضارة مصر بداية من عصر الدولة الوسطي وحتي حكم البطالمة لمصر.

    معابد الكرنك
    © Sputnik . Mohammed Himeda
    معابد الكرنك

    انظر أيضا:

    ماذا قال السيستاني عن نهب الآثار العراقية وبيعها
    "تابوت الظلام"... اكتشاف يثير علماء الآثار
    هيئة الآثار المصرية تعلن محتويات "تابوت الأسكندرية"... وتكشف حقيقة السائل الأحمر
    مصر... وزارة الآثار تتسلم 116 قطعة أثرية تم ضبطها في ميناء دمياط (صور)
    موديز: الآثار الاقتصادية لمقاطعة قطر متواضعة ومؤقتة إلى حد كبير
    ماتفيينكو تقترح إنشاء صندوق للتأمين على الآثار الروسية
    "الآثار" تنتهي من تطوير جبل موسى والصفصافة بسيناء
    الكلمات الدلالية:
    معبد الكرنك, أخبار مصر, وزارة الآثار المصرية, الأقصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    خريجات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا، خلال مراسم الاحتفال الرسمية بمناسبة إطلاق فوق الطلاب والمتدربين من جامعات موسكو في الساحة الحمراء في موسكو
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك