عهد التميمي: يجب ملاحقة إسرائيل على "جرائم الحرب" التي ترتكبها ضد الفلسطينيين

دعت عهد التميمي، الفتاة الفلسطينية التي أفرج عنها اليوم، إلى مواصلة الحملات لدعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وملاحقة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتبكبتها في حق الفلسطينيين.

وقالت عهد التميمي إنها تتمنى أن "تتواصل الحملات دعما لبقية الأسرى".

© REUTERS / HANDOUT عباس خلال استقباله عهد التميمي: المقاومة السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة إسرائيل

وبحسب قناة " العربية "، وأضافت التميمي في مؤتمر صحفي عقب الإفراج عنها أن "صوتنا وصل للعالم، ويجب مواصلة الحملات لدعم الأسرى، وبأنني أحمل رسالة وتحية للخان الأحمر (القرية الفلسطينية المهددة بالتهجير).

وأصبحت الفتاة أيقونة بعد أن صفعت جنديا إسرائيليا، واعتقلت ووالدتها وابنة عمتها، في قضية أصبحت عالمية.

وقالت في المؤتمر الذي عقد، في بلدتها النبي صالح، في رام الله، إن "القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية".

وأعلنت أنها نجحت في استكمال دراستها الثانوية في السجن، وأنها دخلت في دورة قانون دولي، خلال فترة الاعتقال.