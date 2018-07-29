السعودية... عقوبات صارمة لناقلي الحجاج المخالفين

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عن فرضها لعقوبات جديدة، تتعلق بناقلي الحجاج المخالفين، خلال موسم الحج في شهر أغسطس/آب المقبل.

وذكرت المديرية أن كل من يتم ضبطه، وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يعاقب بالسجن لمدة 15 يوما، وبغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج، مع التشهير به وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة نهائيا، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأشارت إلى أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية والثالثة، يعاقب الناقل بالسجن لمدة شهرين وستة أشهر، وبغرامة مالية مقدارها 25 و50 ألف ريال عن كل حاج على التوالي، فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها أعلاه.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنها شكلت عدة لجان موسمية في مراكز بداخل مكة المكرمة، تتولى تطبيق العقوبات وإصدار القرارات الإدارية بحق الناقلين المخالفين لنظام الحج، الذي ينقلون أشخاصا لا يحملون تصاريح حج نظامية، ويتم ضبطهم من قبل جهات الضبط الميداني في مراكز مداخل مكة المكرمة.