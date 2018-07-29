السعودية... عقوبات صارمة لناقلي الحجاج المخالفين

وذكرت المديرية أن كل من يتم ضبطه، وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يعاقب بالسجن لمدة 15 يوما، وبغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج، مع التشهير به وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة نهائيا، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنها شكلت عدة لجان موسمية في مراكز بداخل مكة المكرمة، تتولى تطبيق العقوبات وإصدار القرارات الإدارية بحق الناقلين المخالفين لنظام الحج، الذي ينقلون أشخاصا لا يحملون تصاريح حج نظامية، ويتم ضبطهم من قبل جهات الضبط الميداني في مراكز مداخل مكة المكرمة.
مخالفة نقل الحجاج دون تصاريح حج نظامية تعرض صاحبها للسجن لمدة تصل إلى الستة أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفين pic.twitter.com/WS8oxPAsCs— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 28, 2018
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