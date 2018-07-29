عدد الطلاب الروس في بريطانيا يتضاءل إثر تدهور العلاقات بين البلدين

انخفض عدد الطلاب الروس الذين يدرسون في المدارس البريطانية بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، إثر تدهور العلاقات بين لندن وموسكو.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية إحصائيات صادرة عن مجلس المدارس المستقلة الذي يضم 1300 أن "عدد الطلاب الروس الذين يدرسون في مدارس المملكة البريطانية الخاصة تراجع أكثر من الثلث، حيث بلغ 1699 طالبا في نيسان/ إبريل الماضي، من 2795 طالبا في عام 2015".

© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 11 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وبحسب الصحيفة فإن "هذا التراجع ربما يكون انعكاسا على تدهور العلاقات بين روسيا وبريطانيا بسبب الاتهامات الموجهة لروسيا بشن هجمات إلكترونية والتدخل في الانتخابات إضافة إلى حادث تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية".

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا ليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك ".