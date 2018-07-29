الحكومة اليمنية تستعد للاحتفاء بالذكرى الـ 90 للعلاقات مع روسيا

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أكد اليماني خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، سفير جمهورية روسيا الإتحادية لدى اليمن فلاديمير دويدوشكين، على "أهمية الاحتفاء بالذكرى الـ 90 لإقامة العلاقة بين البلدين والتي سيحتفي بها البلدان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بفعاليات ثقافية وعلمية وسياسية لعكس صورة إيجابية عن عمق العلاقات الشعبية والرسمية".

© AP Photo / Bebeto Matthews وزير خارجية اليمن: الحكومة تفاعلت بإيجابية مع المبادرة الأممية و"الحوثيين" يراوغون

كما أشاد وزير الخارجية "بموقف روسيا الاتحادي ة الثابت في دعم الشرعية والمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، وأنه يضاف إلى الرصيد الكبير لعلاقة الصداقة".

وفي اللقاء، استعرض اليماني "مستجدات جهود المبعوث الأممي لتنفيذ مبادرته الخاصة بمدينة الحديدة وضمان انسحاب الميليشيات منها ومن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".

وشدد على "أن الحكومة عازمة على تحرير كافة مناطق الساحل الغربي".

مشيراً إلى أن "الميليشيا الانقلابية مستمرة في تعنتها تجاه كافة الجهود والمبادرات ومتمسكة بخيار الحرب".

وقال اليماني "الحكومة رحبت بمبادرة الأمم المتحدة وتفاعلت بإيجابية مع كافة بنودها، لمنح المبعوث الأممي فرصة لتحقيق نتائج إيجابية، غير أن الميليشيات الانقلابية أثبتت مجددا أنها لا تؤمن بخيار السلام وتستمر في المراوغة بغرض كسب المزيد من الوقت وتعزيز نفسها عسكريا في المدينة".

من جانبه، أشار سفير جمهورية روسيا الاتحادية "إلى أهمية الاحتفاء بالذكرى التسعين لإقامة العلاقة اليمنية الروسية وبصورة تليق بهذا الحدث".

وعبر دويدوشكين "عن استعداده للعمل والتنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف المؤسسات اليمنية لتحقيق ذلك".

لافتاً إلى أن "الموقف الروسي بدعم الحكومة اليمنية والحل السياسي في اليمن والمساهمة في جهود الإغاثة ينطلق من ثوابت الرؤية الروسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".