تلقاها البشير ورئيس المخابرات... رسالة عاجلة من جنوب السودان

بعث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، اليوم الأحد برسالة إلى الرئيس السوداني عمر البشير.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، واستئناف "ضخ النفط بدولة جنوب السودان"، حسب وكالة أنباء السودان.

وسلم رسالة رئيس جنوب السودان، مبعوث سلفاكير، وزير النفط بدولة الجنوب، لول جاتكوث.

سلفاكير يُبلغ البشير باستئناف ضخ النفط في سبتمبر https://t.co/Qdwm1oPlqz — اخبار السودان (@sudanakhbar) July 29, 2018

وحضر لقاء البشير ووزير نفط جنوب السودان، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومدير مكاتب رئيس الجمهورية، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية.

وأعلن وزير نفط جنوب السودان، أنه يتم استئناف ضخ النفط بواقع 45 ألف برميل يوميا في الثاني من سبتمبر/أيلول.

وقال إنه وبتوجيه من رئيسي البلدين قام هو ووزير النفط والغاز أزهري عبد القادر بجولة تفقدية لعدد من حقول النفط بدولة الجنوب للاطمئنان على ترتيبات استئناف ضخ النفط.