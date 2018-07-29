مسلحون يغتالون ضابطا بارزا في الاستخبارات بمحافظة عدن جنوبي اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحين أطلقوا النار مساء اليوم، على العقيد الركن ناصر مقريح أمام منزله في حي أكتوبر بمديرية خورمكسر، بعد أدائه الصلاة في مسجد قريب".

وأضاف المصدر توفؤي العقيد مقريح على الفور متأثراً بجراح عدة طلقات أصابته، في حين لاذ المسلحون بالفرار".

ولفت إلى أن العقيد مقريح الذي تقلد عدداً من المناصب بينها مدير الاستخبارات بمطار عدن الدولي، نجا من محاولتي اغتيال أسفرت إحداها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2014 عن مقتل 3 أشخاص بينهم نجله أمين، حين انفجرت عبوة ناسفة بسيارته.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.