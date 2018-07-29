الحوثيون يقيلون قيادية مؤتمرية من حكومة الإنقاذ الوطني

أقالت جماعة (أنصار الله) "الحوثيين" القيادية البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد باعلوي، من منصبها وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله أن "رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أصدر قراراً بتعيين عبيد سالم بن ضبيع وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، بدلاً عن القيادية المؤتمرية فائقة السيد، التي صدر قرار آخر بتعيينها وزيراً للدولة".

ويأتي القرار بعد يومين من رفض القيادية باعلوي مصادرة الجماعة مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية وهي خيرية يملكها الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ويرأس مجلس إدارتها نجله سفير اليمن الأسبق لدى الإمارات العميد أحمد، حيث وجهت مذكرات إلى البنوك بعدم التعامل مع قرار تغيير اسمها الى مؤسسة الشعب.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.