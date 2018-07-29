الحوثيون يقيلون قيادية مؤتمرية من حكومة الإنقاذ الوطني

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله أن "رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أصدر قراراً بتعيين عبيد سالم بن ضبيع وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، بدلاً عن القيادية المؤتمرية فائقة السيد، التي صدر قرار آخر بتعيينها وزيراً للدولة".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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