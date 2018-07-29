اليمن: مقتل 20 وأسر 28 آخرين من "أنصار الله"

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، مقتل وأسر نحو 50 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة —سبوتنيك.ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس أركان اللواء أول حرس حدود العميد جميل المعالم أن "القوات شنت هجوما مفاجئا وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، على مواقع المليشيا في مديرية الحشوة حررت على إثره عددا من المواقع الهامة أبرزها سلسلة جبال الربعة ومعسكر الربعة وقذاميل شعير وسلسلة جبال شعير شرق صعدة".

© REUTERS / Khaled Abdullah مسلحون يغتالون ضابطا بارزا في الاستخبارات بمحافظة عدن جنوبي اليمن

وأكد العميد المعالم أن "المعارك أسفرت عن مصرع 20 من عناصر المليشيا وأسر 28 آخرين بينهم القائد الميداني في المليشيا المدعو أبو ياسر الخولاني".

وولفت إلى أن "العملية التي بدأها الجيش اليوم في مديرية الحشوة الواقعة بين مديريتي الصفراء وكتاف، تفتح جبهة سادسة في محافظة صعدة والتي ستسرع من وتيرة انهيارات المليشيا في معقلها".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.