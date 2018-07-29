اليمن: مقتل 20 وأسر 28 آخرين من "أنصار الله"

القاهرة —سبوتنيك.ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس أركان اللواء أول حرس حدود العميد جميل المعالم أن "القوات شنت هجوما مفاجئا وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، على مواقع المليشيا في مديرية الحشوة حررت على إثره عددا من المواقع الهامة أبرزها سلسلة جبال الربعة ومعسكر الربعة وقذاميل شعير وسلسلة جبال شعير شرق صعدة".
وولفت إلى أن "العملية التي بدأها الجيش اليوم في مديرية الحشوة الواقعة بين مديريتي الصفراء وكتاف، تفتح جبهة سادسة في محافظة صعدة والتي ستسرع من وتيرة انهيارات المليشيا في معقلها".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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