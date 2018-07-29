بوتفليقة يرد على رسالة ملك المغرب

بعث رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد برسالة إلى ملك المغرب، محمد السادس.

وهنأ بوتفليقة ملك المغرب بعيد العرش، مجددا حرصه على "مواصلة العمل لتعزيز علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار بين البلدين"، حسب وكالة أنباء الجزائر.

وقال بوتفليقة "يسرني أيما سرور، والمملكة المغربية تحتفل بعيد العرش، أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن خالص التهاني مشفوعة بأطيب التمنيات، راجيا من المولى جل وعلا أن يمتعكم وكل الاسرة الملكية الشريفة بموفور الصحة والهناء والسعادة وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق اطراد الرقي والازدهار والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة".

بوتفليقة يؤكد في رسالة تهنئة لمحمد السادس حرصه على تعزيز حسن جوار مع المملكة المغربية بجميع المجالات https://t.co/zWNMSApWCJ — راي اليوم (@raialyoum1) July 29, 2018

وأضاف بوتفليقة أنه يجدد حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد أرسل الخميس 5 يوليو/ تموز، برقية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة.

وجاءت البرقية بمناسبة عيد استقلال الجزائر، حيث أعرب ملك المغرب عن أصدق التهاني لبوتفليقة بموفور الصحة والعافية والهناء، بحسب صحيفة "هبة برس" المغربية.