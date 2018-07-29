نوري المالكي يسعى لتشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان العراقي

يسعى رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى تشكيل تحالف "الكتلة الأكبر" بحيث يشكل الغالبية في البرلمان العراقي.

وبحسب "السومرية نيوز" فإن المالكي دعا اليوم الأحد، إلى العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تهم المواطنين، فيما أشار إلى أن مشروع الكتلة الأكبر "يشق طريقه بوضوح وقوة".

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ونقلت "السومرية" وفقا لبيان عن مكتب المالكي أن "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل، اليوم، وفدا سياسيا من محافظة الأنبار يضم النواب الفائزين عن محافظة الأنبار برئاسة محمد الحلبوسي"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء تدارس مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فضلا عن مناقشة مرحلة ما بعد عملية العد والفرز اليدوي ومصادقة نتائج الانتخابات".

وأضاف البيان، أن "المالكي أكد على وحدة الكلمة والصف وحمل هموم أبناء الشعب العراقي والتعبير عنها بصدق وجدية".

ونقل المكتب عن المالكي قوله، إن "مشروع الكتلة الأكبر يشق طريقه بوضوح وقوة وجميع من يُؤْمِن بتشكيل تحالف الأغلبية مدعوون للمشاركة"، داعيا إلى "العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تهم المواطنين جميعا كعودة النازحين والمهجرين وإعمار المدن وحل مشكلة البطالة ورفع مستوى الخدمات وإنجاز برنامج حكومي عبر مشروع أغلبية سياسية وطنية وحكومة قوية تعالج الأزمات والعقبات وتحقق الإنجازات للشعب".

وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين.

وأسفرت التظاهرات عن سقوط قتلى وجرحى، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مؤكدا أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.

وتواصل الكتل السياسية العراقية محادثاتها ومفاوضاتها لتشكيل حكومة جديدة بعد نحو شهرين على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.