إنقاذ أكثر من نصف الأيزيديين المختطفين لدى "داعش"

أنقذ شاب وشابة أيزيديان كانا مختطفين من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، ليكتمل بذلك إنقاذ أكثر من نصف المختطفين الأيزيديين الذين وقعوا في أسر مسلحي التنظيم، حسبما أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين.

وبحسب موقع "السومرية" نيوز، قال مدير المكتب حسين قائيدي اليوم الأحد 29 يوليو/تموز، في بيان إنه "تم إنقاذ شابة وشاب أيزيديين من قبضة داعش ب‍سوريا، ويبلغ عمر الشاب والشابة المختطفتين كلاهما ١٨ سنة".

وأضاف قائيدي، أن "الشاب والفتاة من أهالي منطقة تل قصب التابعة لقضاء سنجار"، مؤكدا أنه "تم إيصالهما إلى إقليم كردستان".

وتابع قائيدي، أنه "منذ نهاية العام ٢٠١٤ تم تحرير أكثر من نصف الأيزيديين الذين وقعوا في أسر إرهابيي داعش"، لافتا إلى أن "الجهود مستمرة لإنقاذ ما تبقى من المختطفين الأيزيديين".

وكان مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي سيطروا مطلع شهر أغسطس/آب 2014 على قضاء سنجار غربي نينوى، وشهد القضاء ذات الأغلبية الإيزيدية عملية نزوح كبيرة تقدر بنحو400 ألف نازح عقب محاصرة عشرات الآلاف فضلا عن ممارسة عمليات القتل والخطف الجماعي من قبل عناصر التنظيم.