السعودية تمنح الرخصة الثالثة لدور العرض السينمائية

منحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الرخصة الثالثة لتشغيل السينما على أرضها.

وسلم وزير الإعلام السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور عواد بن صالح العواد، الرخصة الثالثة لشركة "إمباير سينما"، ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة مسبقا للمشغلين في المملكة.

وتعمل شركة "إمباير" على إنشاء مواقع متعددة في مجموعة من مدن المملكة، وتشمل الرياض وجدة وأبها وجيزان والخبر والدمام والأحساء، بأكثر من 30 دار سينما وأكثر من 200 شاشة عرض، إذ توفر أكثر من 30 ألف مقعد خلال 3 سنوات.

وزير الإعلام يسلم لـ “اتحاد الراشد امباير “ الرخصة الثالثة للسينما في المملكة. pic.twitter.com/54Ckp8gjic — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) July 29, 2018

​وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قوافق في 11 ديسمبر/كانون أول، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض، بهدف دعم القطاع السينمائي لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأقرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، في 1 مارس/ آذار، بنود لائحة الترخيص لدور السينما في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر ان السينما السعودية افتتحت أول دار عرض لها في الرياض في مول الرياض بارك في 30 أبريل/نيسان 2018، بعد انقطاع دام 30 عاما.