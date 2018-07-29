كاظم الساهر يوجه رسالة للمسؤولين العراقيين ويأسف لعدم وجود الكهرباء

وقال الساهر خلال حفل أقيم في بيت الدين في لبنان "للأسف لا يوجد كهرباء في العراق، ونتمنى من المسؤولين في العراق أن يهتموا بالشعب العراقي".
وأحيى الفنان العراقي كاظم الساهر، حفله ضمن مهرجانات بيت الدين في لبنان، للسنة التاسعة عشر على التوالي، حيث افتتح القيصر الحفل بأغنية "عيد العشاق" ليقدّم بعدها مجموعة من جديده وقديمه، وسط تفاعل ساحر من الجمهور وتصفيق حار.
وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين.
وأسفرت التظاهرات عن سقوط قتلى وجرحى، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مؤكدا أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.
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