كاظم الساهر يوجه رسالة للمسؤولين العراقيين ويأسف لعدم وجود الكهرباء

وجه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة إلى المسؤولين العراقيين خلال حفل أقيم في لبنان، وعبر عن أسفه بسبب أزمة الكهرباء التي يشهدها العراق.

وقال الساهر خلال حفل أقيم في بيت الدين في لبنان "للأسف لا يوجد كهرباء في العراق، ونتمنى من المسؤولين في العراق أن يهتموا بالشعب العراقي".

وأضاف الساهر أن الشعب العراقي ورغم المعاناة "هو مبدع وهو خلاق وهو رائع وهو إنساني ويحمل رسالة المحبة والسلام لكل العالم".

وأحيى الفنان العراقي كاظم الساهر، حفله ضمن مهرجانات بيت الدين في لبنان، للسنة التاسعة عشر على التوالي، حيث افتتح القيصر الحفل بأغنية "عيد العشاق" ليقدّم بعدها مجموعة من جديده وقديمه، وسط تفاعل ساحر من الجمهور وتصفيق حار.

وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين.

وأسفرت التظاهرات عن سقوط قتلى وجرحى، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مؤكدا أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.