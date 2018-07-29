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23:34 29 يوليو/ تموز 2018
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    مقاتلو أنصار الله

    اليمن ... القوات الحكومية تعلن مقتل قياديين من "أنصار الله" غرب صعدة

    © REUTERS
    العالم العربي
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    أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل العشرات من قيادات جماعة (أنصار الله) "الحوثيين" في مواجهات السبت والأيام الماضية، غرب محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

    القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مصادر ميدانية "ان قيادات المليشيا لقت مصرعها في مواقع متفرقة بجبهة الملاحيظ خلال محاولة استعادة مواقع حررتها قوات الجيش في وقت سابق".

    الجيش اليمني
    © REUTERS / Fawaz Salman
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    مؤكدةً " إفشال قوات الجيش كل تلك المحاولات، وأنها دحرت المليشيا التي تكبدت خسائر بشرية كبيرة، علاوة على تدمير عدد من آلياتها القتالية".

    مشيراً إلى "ان القياديين رشاد أحمد صالح من حجلة عقارب، وأحمد محمد حسين من رجاف بركان لقيا مصرعهما، السبت، خلال معارك مع قوات الجيش عقب محاولة تسلل قامت بها المليشيا على إحدى التباب المطلة على الملاحيظ".

    ونشر موقع الجيش اليمني أسماء 73 قيادياً ميدانياً قتلوا خلال تلك المعارك.

    في الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله أعطبوا طقماً عسكرياً لقوات الرئيس هادي برصاص قناص في منطقة الصوح بمديرية كتاف شرق صعدة".

    وأضاف أن "قصفاً شنته مدفعية أنصار الله على مواقع وتجمعات لقوات الرئيس هادي خلف وغرب جبال عليب في كتاف".

    لافتاً إلى "شن طيران التحالف 5 غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال صعدة".

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.    

     

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    الكلمات الدلالية:
    هادي عبد ربه, أنصار الله, اليمن, هادي عبد ربه, السعودية, اليمن
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