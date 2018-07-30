العاهل المغربي يحذر من الفوضى ويدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

دعا العاهل المغربي محمد السادس إلى الحفاظ على المكاسب الوطنية ودعم التضامن خاصة في الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى هو الوطن والمواطن على حد سواء.

نواكشوط- سبوتنيك. وقال في خطاب بمناسبة عيد العرش: إن "الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن وخاصة في المراحل الصعبة، والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها أحيانا، بل تزيدهم إيمانا وتقوي عزمهم".



وأضاف: "أني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره أو لتبخيس مكاسبه وإنجازاته لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى هو الوطن والمواطن".

وأعلن العاهل المغربي عن قرارات إصلاحية بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وأكد أن معالجة المشاكل يقتضي العمل الجماعي بين أعضاء الحكومة والترفع عن الخلافات.

ودعا الحكومة والفاعلين إلى اقتراح حلول للمشاكل التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وقال:

أقول للحكومة الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه.

وأكد العاهل المغربي محمد السادس أنه يتعين العمل على معالجة الخصاص الاجتماعي وإصلاح الإدارة ومبدأ المحاسبة كأمر واقع.

وقال إن الأحزاب تقوم بمجهودات في إطار دورها إلا أن عليها تجديد أساليب اشتغالها واستقطاب الشباب والتفاعل مع الأحداث والتطورات.

وأشار العاهل المغربي أنه يجب العمل على إصدار ميثاق اللامركزية الإدارية قبل أكتوبر المقبل، وميثاق الاستثمار، واعتماد نصوص قانونية لدعم الاستثمار في أجل آخره شهر.

ودعا العاهل المغربي إلى إنشاء السجل الاجتماعي الموحد وهو نظام وطني لتسجيل الأسر المغربية للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي.

وكشف في خطابه عن خطة مستعجلة تتضمن عدة مبادرات وقال:

أدعو لمبادرات مستعجلة لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وإطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة التنمية البشرية وتصحيح الاختلالات التي يعرفها نظام التغطية الصحية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي.

ويحتفل المغرب الاثنين بعيد العرش، وهي ذكرى تربع الملك محمد السادس على العرش ومبايعته رسميا ملكا للمغرب.