دي ميستورا يناقش في سوتشي إنشاء لجنة دستورية سورية خارج إطار "أستانا"

أعلن مصدر مطلع أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد يناقش في سوتشي مع ممثلي الدول الضامنة إنشاء لجنة دستورية خلال الجولة العاشرة من المفاوضات السورية بصيغة أستانا في سوتشي، لكن خارج إطار "أستانا".

سوتشي — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "ربما تعقد مباحثات منفصلة حول اللجنة الدستورية، لكن خارج إطار أستانا".

هذا وأوضح المصدر بأن هذا الأمر يعود لأسباب لوجيستية.

وقال: "كان من المقرر أن يعقد هذا اللقاء قريبا في جنيف، إلا أنه سيكون أكثر ملائمة عقد اللقاء المذكور في سوتشي، نظراً لحضور جميع المشاركين هنا.

يذكر أن الجولة العاشرة للمباحثات في صيغة "أستانا" تنطلق في سوتشي اليوم الإثنين، وتستمر على مدى يومين. ويشارك فيها وفود الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا الاتحادية وإيران وتركيا) والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة.

هذا ووصل مستشار المبعوث الأممي، فيتالي نعومكين، المشرف عن روسيا على قضية تشكيل اللجنة السورية الدستورية على مستوى الخبراء، إلى سوتشي.