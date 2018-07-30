سعودي يهرب من علم إسرائيل ويلتحق بإيران (فيديو)

شهدت مراسم تقليد الفائزين في أولمبياد الكيمياء الدولي، أمس الأحد، حادثا لافتا، من قبل طالب سعودي.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، سجل، خلال مراسم تقليد الجوائز، الطالب السعودي، بدر سلمان الملحم، يبعد علم بلاده عن علم إسرائيل الذي كان يحمله المشارك الإسرائيلي.

ويظهرالملحم، في الفيديو، وهو يغير مكانه حين كان يرفع العلم السعودي بعد أن اقترب منه الطالب الإسرائيلي للوقوف بجانبه، وانتقل إلى الطرف الآخر من صف الطلاب الموجودين على المسرح ووقف إلى جانب طالب إيراني كان أيضا يحمل علم بلاده.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن الملحم، أحرز الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولي للكيمياء الذي أقيم في التشيك وسلوفاكيا واختتم أمس الأحد، كما حصدت السعودية بالإضافة إلى ذلك، 3 برونزيات.