مصدر أمني: مقتل شخص وإصابة خمسة بسقوط قذيفتين صاروخيتين بحلب

أفاد مصدر في الشرطة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، "بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بسقوط قذيفتين صاروخيتين على حي الحمدانية بحلب".

© REUTERS / AMMAR ABDULLAH وصول 22 حافلة من أهالي كفريا والفوعة إلى معبر العيس بريف حلب الجنوبي

دمشق — سبوتنيك . وأضاف المصدر بأن "المجموعات المسلحة في حي الراشدين على أطراف حلب الجنوبية الغربية أطلقت قذيفتين صاروخيتين باتجاه مدينة حلب سقطتا وسط حي الحمدانية بحلب".

المصدر قال، أن "القذيفتين تسببتا بأضرار مادية في المكان".

وتنتشر في حي الراشدين فصائل مسلحة أبرزها "جبهة النصرة".

وفي السادس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر عام 2016 أعلن الجيش السوري مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين الذين رحل معظمهم إلى حي الراشدين ومحافظة إدلب.