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12:15 30 يوليو/ تموز 2018
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    القوات العراقية في كركوك

    القوات العراقية تطهر معمل غاز وترفع مخلفات لـ"داعش" غربي البلاد

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين 30 تموز/يوليو، تطهير مساحة داخل معمل للغاز من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، ورفع العديد من المواد المتفجرة في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

    القوات العراقية تتجه نحو كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AP Photo /
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    وقال الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات شرق الأنبار وفقا لمعلومات دقيقة، عثرت على 25 عبوة ناسفة في منطقة البو خنفر، وقد تم تفجيرها.

    وتقع منطقة البوخنفر، شمال كرمة الفلوجة، شرقي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً.

     وأكمل رسول، مضيفا أن القوات عثرت على عبوة ناسفة على شكل صفيحة "جليكان" من مخلفات عصابات "داعش" في منطقة الأزركية" شمال شرقي الفلوجة.

    وكشف رسول عن تمكن القوات من تطهير 100 متر داخل أحد معامل الغاز في منطقة النعيمية، جنوبي الفلوجة.

    وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، اليوم، أن مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة تلقي القبض على أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية.

    محكمة
    © Fotolia / WavebreakMediaMicro
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    وأضاف معن أن الإرهابي اعترف بعمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية والمواطنين في أثناء عمليات التحرير.

    ولفت الناطق باسم الداخلية العراقية، إلى أن العملية نفذت استناداً إلى معلومات استخبارية وجهد فني أثمر عن نصب كمين محكم للقبض على الإرهابي المذكور وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

    وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

    وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

    ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.

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    الكلمات الدلالية:
    تفتيش, استخبارات, عمليات, عبوة ناسفة, الحرب, إرهاب, القوات الأمنية العراقية, وزارة الداخلية العراقية, تنظيم داعش, وكالة سبوتنيك, العراق
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