محكمة عراقية تقضي بإعدام 4 لارتكابهم عمليات إرهابية في ديالي

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أربعة متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم إرهابي وارتكابهم عمليات إرهابية في محافظة ديالي شمالي بغداد، خلال عام 2007.

بغداد- سبوتنيك. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات ديالى نظرت قضايا أربعة متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم القاعدة (سابقا) وارتكابهم عمليات إرهابية".

وأضاف بيرقدار: "أن من بين العمليات الإرهابية التي قام بها المدانون خطف وقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة وسرقة مبالغ مالية بعد الهجوم على منزلهم في منطقة الغالبية في محافظة ديالى خلال العام 2007".

وأوضح أن "المحكمة أصدرت أحكامها بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".