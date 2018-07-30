الحشد الشعبي يقتل 4 من "داعش" حاولوا التسلل إلى ديالى شرقي العراق

أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين 30 يوليو/ تموز، مقتل أربعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا، بإحباط محاولة تسلل في محافظة ديالى شرقي العراق.

وذكر الحشد الشعبي، عبر موقعه على الإنترنت، أن "قوات اللواء 110 في الحشد الشعبي وبناء على معلومات استخبارية تمكنت، صباح الاثنين، من تنفيذ كمين لأربعة عناصر من تنظيم داعش يستقلون عجلة مسلحة حاولوا التسلل إلى وادي جنت شمال شرق ديالى لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين".

وأضاف أن "القوات قتلت جميع العناصر ودمرت عجلتهم [سيارتهم]المسلحة".

وكانت قوات "الحشد الشعبي" أعلنت، في الأشهر الماضية، قتل العديد من قادة ومسلحي تنظيم "داعش" في كمائن منظمة، وذلك بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية.