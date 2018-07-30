ناطق "أنصار الله": النظام الإماراتي أعجز من فتح معركة مع قرية يمنية

هاجم الناطق الرسمي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبدالسلام، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بسب تغريدته التي أكد فيها ارتباط "الحوثيين بإيران".

وبحسب موقع تلفزيون المسيرة التابع للجماعة، قال عبد السلام: "في السياق القرقاشي الجيوسياسي أن النظام الإماراتي أعجز من فتح معركة مع قرية يمنية ناهيك أن يغرق في حرب مع الشعب اليمني لولا أن الأمريكي يريد ذلك، هي علاقة بين المستعمِر وأحد ذيوله الإقليمية".

وأضاف ناطق الجماعة: "هذه الحرب العدوانية كشفت ما يراد أن يكون خافيا، أنكم بلا وزن إلا بأمريكا".

وفِي السياق القرقاشي الجيوسياسي أن النظام الإماراتي أعجز من فتح معركة مع قرية يمنية ناهيك أن يغرق في حرب مع الشعب اليمني لولا أن الأمريكي يريد ذلك، هي علاقة بين المستعمِر وأحد ذيوله الإقليمية، وهذه الحرب العدوانيةكشفت ما يراد أن يكون خافيا، أنكم بلا وزن إلا بأمريكا! — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 29, 2018

وكان قرقاش قد نشر تغريدة له اتهم الحوثيين فيها بتبعيتهم لإيران واعبر أنه "لا يمكن لنا في السياق الجيوسياسي إلا أن نفهم أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالاعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر، هي علاقة بين الموجه والتابع، أدركنا طبيعة الخطر الحوثي وواجهناه".

لا يمكن لنا في السياق الجيوسياسي إلا أن نفهم أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالإعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر، هي علاقة بين الموجّه والتابع.أدركنا طبيعة الخطر الحوثي وواجهناه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 28, 2018

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجماعة استهداف مطار أبو ظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3"، وهو ما نفته الإمارات.