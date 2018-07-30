وزير الخارجية القطري وإسماعيل هنية يبحثان سبل إنهاء الحصار عن غزة

بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، سبل إنهاء الحصار عن قطاع غزة، وجهود الدوحة لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.

القاهرة- سبوتنيك وقالت الخارجية القطرية، في بيان اليوم الاثنين، "تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا أمس الأحد، من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".

© Sputnik . Vitaliy Belousov منحة عاجلة من قطر إلى غزة

وأضاف البيان: "جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إنهاء الحصار على قطاع غزة ، وجهود دولة قطر المبذولة لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق".

ونقل البيان عن آل ثاني تأكيده "مواصلة دعم دولة قطر للشعب الفلسطيني وسكان غزة، ومضيها قدما في مشاريع إعادة إعمار القطاع لتعزيز السلام والاستقرار".

وتتولى اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عدة مشروعات إنسانية في القطاع، وتقدم كذلك منحا إغاثية للصحة والسكان.

ويشهد قطاع غزة حراكا ملحوظا لكسر الحصار منذ أسابيع، وكانت إسرائيل سيطرت، أمس الأحد، على سفينة "عودة" التابعة لأسطول الحرية الخامس، أثناء توجهها إلى غزة.