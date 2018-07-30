إعلان جديد لوزارة الدفاع السعودية... كيف فسره إعلام "أنصار الله"

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، إعلانا جديدا فسرته وسائل إعلان موالية لجماعة "أنصار الله" بأنه إحصائية رسمية بعدد الضباط الذين قتلوا في المعارك الجنوبية.

​وأعلنت الوزارة ممثلة بقيادة القوات البرية عن توفر عدد من الوظائف على برنامج تشغيل وصيانة عربات ومعدات القوات البرية بسلاح الصيانة وترغب في شغلها بالكوادر السعودية، داعية الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية مرفقة بوثيقة التخرج على البريد الإلكتروني للوزارة.

© AP Photo / Hani Mohammed معارك عنيفة شرق التحيتا في الحديدة اليمنية وتعزيزات للتحالف

وفسرت وكالة "الصحافة اليمنية" الموالية لجماعة "أنصار الله" هذا الإعلان بأنه "يعني خلو وزارة الدفاع السعودية من الضباط الذين يمكن أن يقودوا المعارك البرية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

ويتهم التحالف بقيادة السعودية الجماعة بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتعمد تعطيل دخول سفن المساعدات والإغاثات والغذاء للمحتاجين في اليمن عبر ميناء الحديدة، بينما يسعى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لإعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات وتجنيب الحديدة عمليات عسكرية قد تودي بحياة آلاف المدنيين.