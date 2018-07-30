تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من مصر لصالح الطلاب السوريين

خصصت جامعات مصرية عددا من المنح الدراسية للطلاب السوريين خلال العام الدراسي المقبل 2018-2019.

وأعلنت وزارة التعليم العالي السورية عن تقديم 50 منحة دراسية و35 مقعدا دراسيا للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2018-2019، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"

وبينت الوزارة أن الجامعات المصرية قدمت 5 منح و20 مقعدا دراسيا للمرحلة الجامعية الأولى و45 منحة و15 مقعدا للدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" وذلك في مختلف الاختصاصات المتوفرة فيها ووفق معدلات القبول المعتمدة لديها.

وأشارت الوزارة إلى أن التزامات الجانب المصري لطلاب المنح فقط تتضمن توفير السكن الجامعي وفق الإمكانيات المتاحة وراتب شهري 125 جنيها مصريا.

كما تتضمن المنحة إعطاء الطالب المستجد منحة شهر لمرة واحدة عند وصوله ومنحة شهر واحد سنويا لقاء ثمن الكتب الدراسية المقررة وإعفاءه من الرسوم الدراسية باستثناء الرسوم مقابل الخدمات والتي تدفع بالجنيه المصري أسوة بالطلاب المصريين وتأمين علاج طبي في حالة المرض المفاجئ في المشافي العامة كما يصرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح بدل تخرج عند العودة لوطنه يعادل منحة شهر.

ويبدأ تقديم الطلبات للراغبين بالاشتراك بمفاضلة هذه المنح والمقاعد الدراسية في مديرية النافذة الواحدة بالوزارة اعتبارا من اليوم الاثنين 30 تموز/ يوليو ولغاية يوم الخميس 9 آب/ أغسطس 2018.