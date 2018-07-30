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15:48 30 يوليو/ تموز 2018
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    نائب مصري: رد السيسي بشأن "صفقة القرن" حسم الجدل

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    قال عضو مجلس النواب المصري محمود إسماعيل، إن تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على "صفقة القرن"، خلال فقرة "اسأل الرئيس"، أمس الأحد 29 يوليو/تموز، "حسم الجدل" المثار حولها.

    وأشار البرلماني المصري، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 30 يوليو/تموز، أن تصريحات السيسي "خير دليل على أن هذه الصفقة غير مطروحة على أجندة مصر من الأساس، وحسم الجدل بشأنها".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS / Charles Platiau
    لهذا السبب اختار السيسي عقد المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة
    وأوضح البرلماني المصري أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تؤيد قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وهو تأكيد يختلف تماما عن كل ما أثير بشأن اقتطاع أراضي من مصر وتخلي عن القدس "كاملة"، كما يروج البعض بشأن صفقة القرن.

    وأكد إسماعيل أن موقف مصر ثابت ولم يتبدل من القضية الفلسطينية، على الرغم من وجود صعود وهبوط في مسارات التصالح أو رعايته، وغيرها من الأمور السياسية، ولكن المؤكد أن مصر تؤيد بشكل كامل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ذات السيادة الكاملة على أراضيها، داخل الحدود المقررة، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

    ولفت النائب المصري إلى أنه — تاريخيا- لم تتخل مصر عن الشعب الفلسطيني وظلت حاضنة له، وتدعمه بكل ما تستطيع أن تقدمه من أوجه الدعم، على المستويات المادية والصحية والتعليمية والثقافية، بجانب استضافة أعداد كبيرة جدا من الفلسطينيين، حيث أن هناك أجيال من الفلسطينيين لا تعرف لها وطنا سوى مصر، ولم يروا فلسطين من قبل.

    وتابع:

    "مصر تعمل بالفعل مع كافة الأطراف المعنية بحل القضية الفلسطينية، سواء الدول الفاعلة في الأزمة، أو الأطراف الرئيسية (الفلسطينيين والإسرائيليين)، كما أنها تعمل على تهيئة المناخ الداخلي لحل الدولة، حيث تبنت منذ البداية ملف المصالحة الفلسطينية — الفلسطينية، وطرحت كثير من المبادرات، التي يبدو أنها تتكلل بالنجاح مؤخرا".

    وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال، خلال إجابته على أسئلة الشباب، في جلسة "اسأل الرئيس"، في ختام فعاليات مؤتمر الشباب السادس، أمس الأحد، إن موقف الدولة المصرية واضح وصريح من القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر مع كل القوانين والقرارات التي خرجت من الأمم المتحدة.

    وأكد الرئيس السيسي على أن مصر لن ولم تغير موقفها مهما كان، وإنما تسعى إلى إيجاد حل إيجابي مع جميع الأطراف الخاصة بالقضية لكي نخرج من هذه القضية، وأن مصر تدعم بشكل كامل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، على حدود أراضي 1967، وأن تكون عاصمتها هي القدس الشرقية.

    وشدد الرئيس السيسي على أن ما يسمى بـ"صفقة القرن"، ليست سوى تعبير إعلامي أكثر من سياسي، وأن موقف مصر معروف ومعلن منذ البداية، وهو أنها "مع إعلان دولة فلسطينية مستقلة".

    انظر أيضا:

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