وزير الدفاع المصري يلعب كرة قدم في سيناء (فيديو)

قام وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، بزيارة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018".

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، إن "الزيارة بدأت بتفقد مطار العريش وقوات التأمين للوقوف على الاستعداد والكفاءة القتالية والاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للعناصر المشاركة في النقاط والارتكازات الأمنية".

كما شارك القائد العام للقوات المسلحة المصرية، في "تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والبدنية، مشيدا بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتمتع بها الجنود في شمال سيناء".

وتفقد الفريق أول محمد زكي، مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب. وأشاد بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الإستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكداً أن أهالى سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.