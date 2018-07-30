الكويت تعلق رسيما على "الخطوة العسكرية" المرتقبة في الخليج

علقت أول دولة خليجية على التقارير التي تحدثت عن مساع أمريكية بهدف تشكيل "ناتو عربي" لمواجهة "خطر إيران".

قال نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، إن "هناك أفكارا قدمت لدولة الكويت فيما يتعلق بالتحالف الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وهي محل ترحيب ودراسة من قبل القيادة الكويتية"، وفقا لما نشرته صحيفة القبس الكويتية.

وتابع: "سوف يكون هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي لمزيد من الإيضاحات بشأن تلك الأفكار".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدما خفية في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربية ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية.

والخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو "ناتو عربي"، من شأنها على الأرجح أن تزيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والمحتدم بالفعل بشكل متزايد منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة.

© AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI وكالة: الولايات المتحدة تجهز خطوة عسكرية في الخليج ضد إيران

وقال مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية لموقع "خبرني"، إن "الولايات المتحدة عرضت على عدة دول في المنطقة، بما فيها المملكة الهاشمية، أفكارا يجري بحثها والحوار بشأنها حاليا".

وأوضح المصدر، أن "تلك الأفكار تهدف إلى وضع آلية تنسيق مشتركة بين الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة بهدف "مواجهة التحديات الأمنية والدفاعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن عمان تدرس هذه المبادرة ولم تتخذ بعد قرارا بشأنها.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، قائلا إن الحديث عن تشكيل "ناتو عربي" ليس جديدا، لكنه اليوم يثار بصوت أعلى.

وتابع، خلال لقاءه الأسبوعي مع الصحفيين وممثلي ومندوبي وسائل الإعلام، "عدم التماسك والانسجام بين الدول العربية يجعل الحديث عن (ناتو عربي) مجرد شعارات"، لافتا إلى أنه "لا يصب إلا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية".