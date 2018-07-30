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15:47 30 يوليو/ تموز 2018
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    الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر داعش ببلدتي بيت آره و عابدين

    الجيش السوري يطهر حوض اليرموك ويحاصر "داعش" في بلدتي بيت آره وعابدين (فيديو وصور)

    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    العالم العربي
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    قام الجيش العربي السوري، أمس، بتطهير بلدتي النافعة وجملة والمزارع المحيطة بها في حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

    عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين
    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
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    وتضمنت عمليات التطهير التخلص من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، تزامنا مع تقدم وحدات الجيش السوري في محيط بلدات بيت آره وعابدين وكويا والشجرة، ملحقة خسائر مباشرة في صفوف الإرهابيين، ما جعلهم يفرون تحت ضربات الجيش مخلفين خلفهم عشرات القتلى والعديد من مستودعات الأسلحة والذخيرة.

    وجالت كاميرا "سبوتنيك" في بلدتي النافعة وجملة في حوض اليرموك، أثناء تطهيرها من قبل عناصر الجيش السوري، ورصدت جانبا مما خلفته الجماعات الإرهابية المسلحة خلفها من أسلحة وعتاد حربي.

    وتعتبر بلدات نافعة وجملة وعين حماطة أولى القرى التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الارهابي في سحم الجولان بريف القنيطرة ودرعا، قبل أن تصبح بلدة الشجرة المعقل الأساسي له في الجنوب الغربي للبلاد.

    وكان الجيش السوري تمكن أول من أمس من تحرير ثماني قرى وبلدات في منطقة حوض اليرموك بعد عمليات مكثفة لوحدات الجيش السوري العاملة في أقصى ريف درعا الشمالي الغربي أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي "داعش" وتدمير أوكارهم، حيث أحكم الجيش سيطرته على قرى وبلدات صيصون والعوام وجملة وعين حماطة وأبو رقة وأبو خرج والنافعة وسد النافعة.

    • الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر داعش ببلدتي بيت آره و عابدين
      الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين
      © Sputnik . Firas al-Ahmad
    • الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر داعش ببلدتي بيت آره و عابدين
      الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين
      © Sputnik . Firas al-Ahmad
    • الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر داعش ببلدتي بيت آره و عابدين
      الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين
      © Sputnik . Firas al-Ahmad
    • الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر داعش ببلدتي بيت آره و عابدين
      الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين
      © Sputnik . Firas al-Ahmad
    • الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر داعش ببلدتي بيت آره و عابدين
      الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين
      © Sputnik . Firas al-Ahmad
    • الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر داعش ببلدتي بيت آره و عابدين
      الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين
      © Sputnik . Firas al-Ahmad
    1 / 6
    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين

     

     

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