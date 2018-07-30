الجيش السوري يطهر حوض اليرموك ويحاصر "داعش" في بلدتي بيت آره وعابدين (فيديو وصور)

وجالت كاميرا "سبوتنيك" في بلدتي النافعة وجملة في حوض اليرموك، أثناء تطهيرها من قبل عناصر الجيش السوري، ورصدت جانبا مما خلفته الجماعات الإرهابية المسلحة خلفها من أسلحة وعتاد حربي.
وتعتبر بلدات نافعة وجملة وعين حماطة أولى القرى التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الارهابي في سحم الجولان بريف القنيطرة ودرعا، قبل أن تصبح بلدة الشجرة المعقل الأساسي له في الجنوب الغربي للبلاد.
وكان الجيش السوري تمكن أول من أمس من تحرير ثماني قرى وبلدات في منطقة حوض اليرموك بعد عمليات مكثفة لوحدات الجيش السوري العاملة في أقصى ريف درعا الشمالي الغربي أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي "داعش" وتدمير أوكارهم، حيث أحكم الجيش سيطرته على قرى وبلدات صيصون والعوام وجملة وعين حماطة وأبو رقة وأبو خرج والنافعة وسد النافعة.
- الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين© Sputnik . Firas al-Ahmad
- الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين© Sputnik . Firas al-Ahmad
- الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين© Sputnik . Firas al-Ahmad
- الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين© Sputnik . Firas al-Ahmad
- الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين© Sputnik . Firas al-Ahmad
- الجيش السوري يطهر قرى حوض اليرموك ويحاصر "داعش" ببلدتي بيت آره و عابدين© Sputnik . Firas al-Ahmad
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