تأجيل جلسة "النواب الليبي" للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور للغد

قرر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم الاثنين 30 يوليو/ تموز، تأجيل التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور ليوم غد.

بنغازي- سبوتنيك وجاء قرار التأجيل من أجل متابعة مناقشة بنود قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم للبلاد.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبدالكريم المريمي، لوكالة "سبوتنيك" إن "الجلسة نقلت على الهواء مباشرة اليوم الاثنين وتم مناقشة بعض الملاحظات وتحدث العديد من النواب ومن ثم علقت الجلسة لاستكمال المناقشة في جلسة يوم غد الثلاثاء".

وكان رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، نوح عبد السيد عبد الله، قد تقدم باستقالته من المنصب أمس الأحد.

وبحسب نص الاستقالة، فأنه "يرغب بعدم الاستمرار في الهيئة التأسيسية للدستور بصفته رئيسا لها أو ضمن أعضاء الهيئة، وأنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتبارا من هذا التاريخ، وأنه يأمل بقبول بالاستقالة".

ووجه حديثه لناخبيه من الدائرة الرابعة على منحه الثقة، وأنه أقسم ألا يخون وطنه وأن لا يعيش إلا فيه، وأنه لم ينتم إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، وأنه أدى عمله بأمانة كما أقسم على ذلك.