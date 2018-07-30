تأجيل جلسة "النواب الليبي" للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور للغد

بنغازي- سبوتنيك وجاء قرار التأجيل من أجل متابعة مناقشة بنود قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم للبلاد.
وكان رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، نوح عبد السيد عبد الله، قد تقدم باستقالته من المنصب أمس الأحد.
وبحسب نص الاستقالة، فأنه "يرغب بعدم الاستمرار في الهيئة التأسيسية للدستور بصفته رئيسا لها أو ضمن أعضاء الهيئة، وأنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتبارا من هذا التاريخ، وأنه يأمل بقبول بالاستقالة".
ووجه حديثه لناخبيه من الدائرة الرابعة على منحه الثقة، وأنه أقسم ألا يخون وطنه وأن لا يعيش إلا فيه، وأنه لم ينتم إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، وأنه أدى عمله بأمانة كما أقسم على ذلك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)