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15:47 30 يوليو/ تموز 2018
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    المطرب المصري عمرو دياب

    صور حديثة لعمرو دياب مع دينا الشربيني تدفع مشاهير للتعليق عليها

    © Photo / Facebook/AmrDiab
    العالم العربي
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    مازالت أنباء زواج المطرب المصري عمرو دياب، من الممثلة المصرية دينا الشربيني، تشغل بال كل محبيهما، خاصة مع انتشار صور تجمعهما كل فترة وأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

    ولكن دفعت الصور التي انتشرت لدياب مع الشربيني مؤخرا، من جزيرة ميكونوس في اليونان، حيث أحيا المطرب الملقب بـ "الهضبة" حفلا غنائيا، عددا من المشاهير للتعليق عليها، والتي كانت بمثابة أول تعبير صريح منهما عن علاقة الود والحب التي تجمع بينهما.

    علق الإعلامي المصري، عمرو أديب، على الصور، مغردا عبر حسابه على "تويتر": "مدام مبسوط خلاص مدام مبسوطه خلاص خلى الناس تقرر سعادتها بالشكل اللي يريحها المهم ان تكون سعيدا راضيا ده من اهداف الحياه القليله المهمه. الهري بقى وكده ده طبيعى ده راجل مشهور بشكل غير طبيعى اي حركه تتنقل في ثاتيه وبحجم كبير. اما ايه الموضوع وايه الحكايه فديه تفضل في القلوب".

    وكتبت الممثلة المصرية المعتزلة، شهيرة، من خلال حسابها على "فيسبوك": "الأرواح لما تتلاقى لا يقف أمامها حاجز مهما كان، وكان عجبني تعليق لصديقة هنا إن أرواحهم لايقين على بعض وده حقيقي".

    وأضافت: "وعمرو راجل أوي وجدع وإنسان، أما دينا فأنا حقيقي ماعرفهاش كإنسانة لكن ربنا يوفقهم مع بعض ويسعدهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم والناس اياها تبطل هري بقى كفاية".

    أما المخرج المصري، مجدي الهواري، زوج الممثلة المصرية، غادة عادل، فعبر عن إعجابه الشديد بهذه العلاقة وكتب من خلال حسابه على "فيسبوك":"الحب سيد الأخلاق، أعرف عمرو دياب من عمر، وغير إننا أصحاب فكرنا كتير نشتغل مع بعض وفعلا عملت معاه أغنيتين راجعين وآخر كلام كمنتج، وكان آخر مشروع كنا حنعمله مع بعض فيلم تأليف محمد حفظي".

    وتابع:"الهضبة كان طول عمره واضح وصريح حتي وهو بيتكلم ضد مصلحتك بيبقي عنده حجة، بس بيقولها برجولة ومبيهموش، عجباني شجعتك يا هضبة والباقي هري".

    واختتم مجدي الهواري حديثه: "واحد تاني مش واثق من نفسه كان خلاها في السر، أو هو فاكر أنها حتبقي في السر، على وضعك يا هضبة".

    كما عبرت المطربة اللبنانية، دانا الحلبي، عن سعادتها بهذه العلاقة وكتبت من خلال حسابها على "فيسبوك": "الحب ينتصر… ما بعرف ليه مبسوطة بيهم.. ألف مبروك".

    A post shared by Dana Halabi (@danahalabiworld) on Jul 29, 2018 at 4:14am PDT

    ولكن لم يؤكد أيا من عمرو دياب أو دينا الشربيني أخبار زواجهما رسميا حتى الآن.

    واكتفى عمرو دياب بالتعليق على أنباء زواجه، بنشره لصورة له مع ابنته جانا عبر حسابه على "إنستغرام".

    A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Jul 29, 2018 at 11:09am PDT

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