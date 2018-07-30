صحيفة: الإمارات تتجسس على سفارة إحدى الدول... ودولتان تشغلان بال ابن زايد

فجرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت عن قيام دولة الإمارات، بالتجسس على سفارة إحدى الدول في العاصمة أبوظبي.

وقالت الصحيفة الفرنسية، في تحقيق استقصائي لمراسلها جاك فولورو، إن "الإمارات تقوم بالتجسس على السفارة الإيرانية في العاصمة أبوظبي، من خلال زرع كاميرات مراقبة لرصد مداخل ومخارج السفارة".

© Sputnik . evginia peatov الإمارات تؤكد أهمية الدبلوماسية في حل الأزمات وتدعو المجتمع الدولي للتصرف بحزم مع إيران

وكشفت أن " الإمارات من أكثر الأماكن نشاطا في العالم فيما يتعلق بالقضايا الكلاسيكية لعمليات التجسس، لأنها تمثّل محور النقل العالمي، ومركزا يحتضن المؤتمرات الراقية، ووجهة سياحية جذابة".

وقال التقرير: إن "الممرات الأربعة في شارع الكرامة الذي توجد فيه السفارة، والفاصلة بين المبنيين، والغطاء النباتي الذي يخفي سفارة إيران، لا يشكل عائقا أمام عملية تحديد هوية الأشخاص والسيارات التي تخرج من مقر السفارة".

ونقلت الصحيفة، عن دبلوماسي غربي في أبوظبي قوله: إن "الهاجس الجيوسياسي الذي يشغل بال ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، هو إيران وقطر، لهذا السبب تم تركيز نظام أمني متكامل، من بين أهدافه الرئيسية التجسس".

كما نقلت الصحيفة عن ضابط تابع للقاعدة العسكرية الفرنسية في أبوظبي حول قضية التجسس على السفارة الإيرانية قوله: إن "السفارات الغربية في الإمارات أصبحت على يقين أن لا شيء يمر دون أن تلاحظه السلطات الإماراتية".

وتعتبر الصحيفة الفرنسية، أن "القوى الكبرى في العالم عملت على توظيف العديد من الموارد للتقرب من الإمارات، على غرار توقيع عقود التسلح، وعقود أخرى في مجالات الفضاء والملاحة الجوية، ولكن هناك هدف آخر وهو التجسس".