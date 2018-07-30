التحالف العربي: إيران تواصل تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر

عقد المتحدث الرسمي باسم "التحالف العربي"، العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين 30 يوليو/ تموز، مؤتمرا صحفيا، قال فيه إن إيران "تواصل تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر".

وتابع المالكي "سنواصل الجهود لتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر"، لافتا إلى أن "إيران مازالت تهدد حركة الملاحة".

​وأضاف المتحدث الرسمي "نواصل جهود تأهيل الجيش اليمني لحماية الدولة اليمنية"، مضيفا "نتخذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين خلال عمليات الاستهداف".

كما ذكر المالكي أن "ميليشيات الحوثي فجرت محطة المياه في التحيتة"، لافتا إلى أن جماعة "أنصار الله" تواصل تعطيل دخول سفن المساعدات، وذلك بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

​وأضاف "22 منفذا بريا وبحريا وجويا في اليمن ما زالت تعمل. كما أن أكثر من 5 ملايين يمني يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة".

وأشار إلى أن "صعدة أصبحت نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية"، لافتا إلى أن "قوات الشرعية استعادت سلسلة جبلية في جبهة".