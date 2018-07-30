متحدث التحالف: الحل السياسي لا يزال هو الوحيد والأفضل للخروج من الأزمة

أكد المتحدث باسم "التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد والأفضل للخروج من الأزمة في اليمن.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER التحالف العربي: إيران تواصل تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر

القاهرة — سبوتنيك وقال المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "قوات التحالف تدعم العمل المتواصل لإنجاح المبادرات السياسية وجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث"، مؤكدا "لا يزال الحل السياسي هو الوحيد والأفضل للخروج من الأزمة".

وشدد المالكي على أن "الميليشيات الحوثية تتعمد إفشال الجهود السياسية، ونحن مستمرون في دعم كافة الجهود الأممية التي يجب أن تتواصل للضغط على الحوثيين".

وانتقد المالكي المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، قائلا "قوات التحالف على تواصل مستمر مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في اليمن، وكنا نرغب في تنسيق أكبر".

وتابع "كان أولى للمنسق الأممي أن يظهر الاختراقات الحوثية للقانون الدولي والإنساني في اليمن والقرارات الأممية".