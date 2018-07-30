فصائل معارضة مسلحة بشمال وشرق سوريا توقع اتفاقا في القاهرة لوقف إطلاق النار

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الاثنين "وقعت عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال وشرق سوريا اتفاقا في القاهرة لوقف إطلاق النار برعاية مصر، وبضمانة روسيا، وبواسطة من جانب رئيس تيار الغد السوري الشيخ أحمد الجربا استكمالا للجهود المصرية في تهدئة الأوضاع في سوريا".
وأوضحت الوكالة "يأتي هذا الإجراء عقب أسبوعين فقط من توقيع عدد من فصائل المعارضة المسلحة في الساحل السوري على اتفاقيات مماثلة في القاهرة، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه مصر لحقن دماء الشعب السوري وإنهاء حالة عدم الاستقرار بالدولة السورية، بما يسهم في التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة، خلال المرحلة القادمة، لاسيما مع سابق توقيع العديد من اتفاقيات الهدن خلال العام الماضي برعاية القاهرة".
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