القوات العراقية تعلن افتتاح أكثر من ألف شارع في بغداد

قالت القوات العراقية في العاصمة بغداد إنها فتحت أكثر من 1000 شارع في جانبي الكرخ والرصافة، اليوم الإثنين، فيما أشارت إلى رفعها أكثر من 320 سيطرة ومرابطة أمنية.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي في تصريح صحفي، "فتحنا أعدادا تفوق عن 1000 شارع في الكرخ والرصافة"، مشيرا إلى أن "عدد الشوارع المغلقة في بغداد كان كبيرا جدا، بسبب الوضع الأمني آنذاك الذي كان يتطلب أن تطبق بعض الإجراءات على الأرض".

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وأضاف الربيعي، "اليوم الوضع الأمني في بغداد أصبح مستقرا، ولا يوجد لدينا تخوف كبير من فتح الشوارع"، مبينا "فتحنا شوارع كثيرة، وبالتأكيد ستساعد المواطن على أن يتنقل بسهولة، واختصارا للوقت".

وبين الربيعي، "رفعنا بحدود 30 سيطرة وأكثر من 90 أو 95 مرابطة في جانب الرصافة، وأيضًا رفعنا أكثر من 30 أو 40 سيطرة وأكثر من 150 مرابطة في جانب الكرخ"، لافتا إلى أن "الجهد الاستخباري لدى الوكالات الاستخبارية، اليوم، متميز ووصل إلى المستوى الذي نطمح إليه، ومستمرين بهذا العمل".

وكانت قيادة عمليات بغداد أكدت، الخميس (26 يوليو/ تموز 2018)، إنها تعتزم فتح جميع الطرق الفرعية في العاصمة، بالإضافة إلى إسناد الجهد الخدمي للدوائر الخدمية.