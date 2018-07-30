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    الضربات الجوية لقوات التحالف في صعدة، اليمن 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    الجيش اليمني يسيطر على مواقع في محافظة صعدة

    © REUTERS / Naif Rahma
    العالم العربي
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    استعاد الجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي، مواقع عدة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بعد معارك عنيفة مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

    ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن قائد اللواء 83 مشاة في الجيش اليمني العميد رداد الهاشمي، إن الجيش تمكن من تحرير واديي الخراشب والسوائل وصولاً إلى سلسلة جبال الرصيفات المطلة على السائلة وعلى وادي آل أبو جبارة، ومرتفعات الطير وهي أعلى المرتفعات الجبلية في مديرية كتاف.

    مقاتلو أنصار الله
    © REUTERS
    اليمن ... القوات الحكومية تعلن مقتل قياديين من "أنصار الله" غرب صعدة
    وأكد العميد الهاشمي "المعارك مع مسلحي الحوثيين، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المسلحين"، كما لفت إلى أن مسلحي الجماعة لجأوا، عقب الهزائم المتتالية، إلى تفجير العبارات ومجاري السيول بمديرية كتاف.

    وتخوض القوات الحكومية تخوض مدعومة بالتحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" على ست جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة.

    وأعلن الجيش اليمني أمس، الأحد، مقتل وأسر نحو 50 من مسلحي "أنصار الله"، بهجوم على مواقعهم في مديرية الحشوة بصعدة.

    ونقل الجيش، عبر موقعه، عن رئيس أركان اللواء اول حرس حدود العميد جميل المعالم قوله إن "القوات شنت هجوماً مفاجئاً وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، على مواقع المليشيا [الحوثيين] في مديرية الحشوة حررت على إثره عدداً من المواقع الهامة أبرزها سلسلة جبال الربعة ومعسكر الربعة وقذاميل شعير وسلسلة جبال شعير شرق صعدة".

    وأكد العميد المعالم أن "المعارك أسفرت عن مصرع 20 من عناصر المليشيا وأسر 28 آخرين بينهم القائد الميداني في المليشيا المدعو أبو ياسر الخولاني".

    ويقوم التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015،  بعمليات عسكرية ضد جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة صنعاء دعما للشرعية ممثلة برئيس البلاد عبد ربه منصور هادي.

    وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, صعدة, الجيش اليمني, السعودية, التحالف
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