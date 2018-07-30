التحالف العربي يعزز القوات المشتركة في الحديدة جنوب غربي اليمن بآليات ثقيلة

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى القوات الحكومية المشتركة في محافظة الحديدة جنوب غربي اليمن لدعمها في المعارك ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الاثنين، إن "دبابات ومدافع، وناقلات جند ومعدات ثقيلة تابعة للقوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، وصلت إلى مديرية الخوخة جنوب الحديدة، لدعم وإسناد القوات اليمنية المشتركة في المعارك الدائرة مع مسلحي جماعة " أنصار الله " (الحوثيين).

وأشار المصدر إلى أن التعزيزات سبقتها أخرى من المقاتلين التابعين للقوات المشتركة إلى مديرية التحيتا وغرب مديرية زبيد، تمهيداً لعملية عسكرية واسعة تهدف إلى السيطرة الكاملة على المديريتين، وتأمين خطوط إمداد القوات المتقدمة باتجاه مدينة الحديدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.