التحالف العربي يعزز القوات المشتركة في الحديدة جنوب غربي اليمن بآليات ثقيلة

وأشار المصدر إلى أن التعزيزات سبقتها أخرى من المقاتلين التابعين للقوات المشتركة إلى مديرية التحيتا وغرب مديرية زبيد، تمهيداً لعملية عسكرية واسعة تهدف إلى السيطرة الكاملة على المديريتين، وتأمين خطوط إمداد القوات المتقدمة باتجاه مدينة الحديدة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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