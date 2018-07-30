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20:41 30 يوليو/ تموز 2018
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    شق قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر

    إسبانيا توافق على قرض ميسر للأردن لتمويل مشروع نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت

    العالم العربي
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    أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسبانية بدأت إجراءات المصادقة على قرض ميسر للمملكة، لتمويل مشروع قناة نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الإسباني جوزريف بوريل.

    عمان — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الأردنية أن الوزيرين "وقعا بعد لقائهما في العاصمة الإسبانية مدريد مذكرة تفاهم لتأطير عملية التشاور السياسي، وأعلن وزير خارجية إسبانيا بدء حكومته إجراءات المصادقة على قرض ميسر للملكة لتمويل مشروع قناة نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت".

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
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    وبحسب البيان "بحث الصفدي وبوريل آفاق زيادة التعاون في جميع المجالات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات صداقة تاريخية بين العائلتين المالكتين فيهما واللذين حققا تقدماً لافتاً في زيادة التعاون والتنسيق في جميع المجالات".

    وأضاف البيان "استعرض الوزيران الخطوات التي يتخذها البلدان لتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي، حيث وضع الصفدي نظيره الإسباني في صورة الإجراءات التي تتخذها المملكة لتطوير بيئتها الاستثمارية وتعزيز قدراتها التنافسية لجذب الاستثمارات التي تستطيع الإفادة من موقع الأردن وعلاقاته لدخول أسواق المنطقة والتصدير إلى أسواق عالمية كبيرة يملك الاْردن معها اتفاقيات تجارة حرة".
    وأردف بيان الخارجية:

    أكد الوزيران أيضا الحرص على تطوير العلاقات الدفاعية وزيادة التنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية، وفِي مقدمها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


    وذكر البيان "أكد الصفدي أن حل الصراع وفق حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة، وقال إن الصراع سببه الاحتلال وأن حله هو نهاية الاحتلال".

    وبحسب البيان، قال الصفدي إن "الأردن يدعو دول الاتحاد الأوروبي  إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في موقف يمثل الإجماع العربي، ويثمن مواقف أوروبا التي وإن لم تعترف جميعها بالدولة الفلسطينية بعد، تؤيد قيام الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، ورفضت قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
    كما أكد الصفدي أن:

    لا حلاً عسكرياً للأزمة في سوريا ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في إطار تحرك تكون مصالح  الشعب السوري وإنهاء معاناته ووقف الدمار والخراب في سوريا أولويته وهدفه.

    يذكر أن إسرائيل وفلسطين والأردن وقعوا في عام 2013 على اتفاق في مقر البنك الدولي بواشنطن يقضي بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت المهدد بالجفاف.

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    الكلمات الدلالية:
    إسبانيا, البحر الميت, إسرائيل, إسبانيا, إسرائيل, الأردن
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