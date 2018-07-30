بتعاون أوروبي... قطر تضم 7 قطع حربية من "الجيل الجديد" لجيشها

أقامت شركة "فنكنتيري" الإيطالية، حفلا بمناسبة البدء في قطع الحديد لصناعة السفن الحربية القطرية، بحضور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وإليزابيتا ترينتا وزيرة الدفاع الإيطالية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

يذكر أن وزارة الدفاع في قطر وقعت في عام 2016، اتفاقية تقوم بموجبها شركة "فنكنتيري" ببناء سبع سفن حربية من الجيل الجديد.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي في الوزارة ببيان لها، أن هذه السفن تأتي ضمن برنامج تطوير البحرية الأميرية القطرية.