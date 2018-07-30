بتعاون أوروبي... قطر تضم 7 قطع حربية من "الجيل الجديد" لجيشها

وشهد الحفل حضور عدد كبير من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.
يذكر أن وزارة الدفاع في قطر وقعت في عام 2016، اتفاقية تقوم بموجبها شركة "فنكنتيري" ببناء سبع سفن حربية من الجيل الجديد.
وذكرت مديرية التوجيه المعنوي في الوزارة ببيان لها، أن هذه السفن تأتي ضمن برنامج تطوير البحرية الأميرية القطرية.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يحضر حفل تدشين مشروع القوات البحرية الأميرية القطرية في إيطاليا pic.twitter.com/pfidognwS5— وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) July 30, 2018
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