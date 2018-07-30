السفير العراقي في روسيا: مباحثات مرتقبة لحل إشكالية توقيع العقود النفطية مع كردستان

وقال العذاري، في حوار مع "سبوتنيك": "العلاقات الروسية — العراقية علاقات متينة وقوية، وإن شاء الله الأمور في طريقها إلى الحل. قريبا سوف تكون نقاشات ما بين الجانب العراقي والجانب الروسي لحل إشكالية توقيع العقود مع إقليم كردستان".
وأضاف "المناقشات ستكون في بغداد لإيجاد حلول مع بين الطرفين، لأن أي عقد يوقع في العراق يجب أن يكون مع الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة النفط العراقية".
وأكمل "ستكون هناك مخاطبات بين الجانبين، وهناك تفاهمات. ومثل ما ذكرت العلاقات العراقية — الروسية علاقات متينة وأكيد أية مشكلة نواجها سنجد حلا لها".
وأضاف السفير العراقي أن موعد الاجتماعات لم يحدد بعد، مشيرا إلى أن العراق ينتظر "تحديد الموعد، وذلك يعتمد على وقت الجانبين الروسي والعراقي".
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