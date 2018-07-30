حاكم دبي يمهل جهة حكومية 6 أشهر لتحسين مستوى رضا الموظفين

عبر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن عدم رضاه عن تدني مستوى رضا موظفين في إحدى الجهات الحكومية.

وأعلن المكتوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن منحه مهلة لمديري الجهة 6 أشهر، من أجل تغيير بيئة العمل، بعدما وصل نسبة رضا موظفيها إلى 60%، مؤكدا أن رأس مال الحكومة الأعلى هو موظفيها.

وغرد حاكم دبي: "اطلعت على تقارير رضا الموظفين في ٤٠ جهة حكومية اتحادية.. تصل نسبة الرضا في بعض الجهات ٩٣٪ لدينا ٥ جهات تقل فيها نسبة الرضا عن ٦٠٪!..هذه النسب غير مقبولة.. رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين. ٦ أشهر مهلة نعطيها لمدراء هذه الجهات لتغيير بيئة العمل.. رأس مال الحكومة الأغلى هو موظفوها.