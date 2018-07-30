الجيش يقتل إرهابيين من "القاعدة" شرقي الجزائر

الجزائر - سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة من الجيش قتلت إرهابيين في كمين نصب في منطقة بيسة ببلدة عزابة بولاية سكيكدة شرقي الجزائر.



© AFP 2018 / Atta Kenare بروفيسور يطلق تحذيرا من إرهاب بيولوجي يستهدف الشباب الإيراني

وأكد البيان أن الجيش استرجع قطعتي سلاح وذخيرة وأغراض كانت بحوزة الإرهابيين.وارتفع عدد الإرهابيين الذي تم القضاء عليهم منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 22 إرهابيا في عمليات عسكرية متفرقة نفذها الجيش

وأمس الأحد سلم إرهابي يدعى أبرزولغ عيسى ويكنى باسم أبو إبراهيم الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014، نفسه لقوات الجيش في منطقة تمنراست أقصى جنوب الجزائر وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وذخيرة.

وتأتي هذه العملية لتعزيز حصيلة النتائج الإيجابية المحققة من قبل الجيش في مجال القضاء على ظاهرة الإرهاب في الجزائر، إذ ارتفع عدد الإرهابيين الذين استسلموا منذ بداية السنة الجارية 2018 إلى 78 إرهابيا.

وتباشر قوات الجيش الجزائري عمليات تمشيط وملاحقة ضد عناصر المجموعات الإرهابية في منطقتي شرقي وجنوب البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف تطهير البلاد مما يصفها الجيش ببقايا الإرهاب.