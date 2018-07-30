سفير الجزائر في تونس يشيد بالتعاون العسكري بين البلدين

أكد سفير الجزائر في تونس، عبد القادر حجار، في لقائه مع وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، اليوم الإثنين، على قوة العلاقات بين البلدين، واصفا إياها بالاستثنائية، حيث تتطابق وجهات النظر بين البلدين الشقيقين حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

© AP Photo / Hichem Borni تونس على موعد جديد من الإضرابات قريبا

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، أشاد السفير، بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة منه التعاون العسكري الذي تجلى بالخصوص في مجال أمن الحدود، من خلال التشاور المتواصل والتنسيق المحكم بين القيادات المحلية في المناطق الحدودية.

ومن جهته لاحظ الزبيدي، أن "العلاقات التونسية الجزائرية الأخوية، تستمد قوتها من النضال المشترك للشعبين الشقيقين"، منوها بروح الانسجام والمواقف الموحدة بين البلدين، بخصوص مشاغل المنطقة.

وثمن وزير الدفاع بالمناسبة أيضا التعاون العسكري الثنائي المتميز بما في التعاون في مجال أمن الحدود بين هياكل البلدين، عبر تبادل المعلومات والتنسيق الميداني والعملياتي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.