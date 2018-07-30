الملك سلمان يزور مدينة "نيوم" السعودية

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فإن الزيارة ليست لسبب رسمي، بل تأتي في إطار قضاء الملك بعض الوقت للراحة والاستجمام.
#خادم_الحرمين يصل إلى #نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمامhttps://t.co/t4oqpPjNhp pic.twitter.com/NjqJ79ojy0— جريدة الرياض (@AlRiyadh) July 30, 2018
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي أطلق، في وقت سابق من العام الماضي، مشروع "نيوم" الاستثماري.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن ذلك المشروع سيكون أول منطقة خاصة تشمل أراض من الأردن ومصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 الاقتصادية.
سمو #ولي_العهد في كلمة له خلال أعمال "#مبادرة_مستقبل_الاستثمار: مبادرة مستقبل الاستثمار لا تعد مؤتمراً ينعقد لعدة أيام فحسب = pic.twitter.com/YFeQuUK9YK— واس (@spagov) October 24, 2017
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