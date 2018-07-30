الملك سلمان يزور مدينة "نيوم" السعودية

وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مدينة نيوم السعودية اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فإن الزيارة ليست لسبب رسمي، بل تأتي في إطار قضاء الملك بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي أطلق، في وقت سابق من العام الماضي، مشروع "نيوم" الاستثماري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن ذلك المشروع سيكون أول منطقة خاصة تشمل أراض من الأردن ومصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 الاقتصادية.