من بينهم سودانيين... قتلى وجرحى بهجوم وقنص لـ"أنصار الله"

© REUTERS / Naif Rahma الجيش اليمني يسيطر على مواقع في محافظة صعدة

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة " سبوتنيك ": "مسلحو أنصار الله شنوا هجوماً، اليوم، على تجمع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقوات سودانية غرب مجازة في قطاع عسير".

وأضاف المصدر "الهجوم أوقع تسعة قتلى وجرحى بينهم عسكريون سودانيون".

وأشار إلى "إعطاب دبابة لقوات الرئيس هادي خلال كمين بعبوة ناسفة قبالة منفذ علب الحدودي الدولي في عسير"، لافتاً إلى أن "مدفعية أنصار الله شنت قصفاً على تجمعات للجيش السعودي في مركز عوجبة العسكري وخلف موقع مشعل وشرق جبل الدود بقطاع جيزان".

وأوضح المصدر العسكري أن "ثلاثة جنود يمنيين قتلوا باستهداف مسلحي أنصار الله موقعاً عسكرياً قبالة جبل دخان في جيزان بصاروخ موجه، في حين قُتل جنديان آخران بعمليتي قنص شرق جبل الدود في القطاع ذاته".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.